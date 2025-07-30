FULL PAY執平貨！屯門街坊398萬買NOVO LAND一房　上手3年輸66萬

二手市場續以蝕讓成交為主，當中半新盤屯門NOVO LAND錄蝕讓成交，最新有投資者以398萬元蝕沽一房。至於新買家為同區街坊，僅議價2萬元即「FULL PAY」入市。



美聯物業分行聯席區域經理李進豪表示，是次成交為屯門NOVO LAND第1B期3座低層E室，實用面積約293平方呎，屬一房間隔，座向東南，可望內園池景。據知，單位過去2年皆用作投資收租。

↓↓屯門NOVO LAND3座低層E室↓↓

議價2萬即「FULL PAY」398萬元

原業主因有意套現再買大單位，在今年6月以400萬元叫價放盤。單位最終獲區內買家議價2萬元，即「FULL PAY」398萬元入市，呎價約13,584元。

據知，原業主2022年以464萬購入單位，持有3年，是次轉手帳面蝕讓66萬元，單位期內貶14.2%，由於單位曾用作收租用，料租金可抵銷部分蝕幅。

可望內園池景。（代理提供）