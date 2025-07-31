港島納米樓慘輸！北角尚譽開放式4球蝕沽　業主7年帳面蒸發逾兩球

港島納米樓再錄蝕讓個案。於2018年中入伙、主打納米樓的北角半新樓尚譽，新近錄得一宗二手蝕讓個案。當中有高層開放式業主持貨7年易手單位，終帳面需蝕讓逾兩球或35.8%離場。



中原地產高級資深區域營業董事林龍南表示，是次成交為北角尚譽高層B室，實用面積208平方呎，屬開放式間隔，可望開揚景觀及部分海景，單位最終以400萬元沽出，呎價19,231元。如以目前單位市值租金約1.4萬元，按買入價計，料租金回報為4.2厘。

同類單位4個月再跌價92萬

參考同類成交單位為中高層B室，實用面積相同，於2025年3月以308萬元沽出，反映同類單位造價4個月再賣平92萬元。

至於，原業主於2018年6月以623萬元，持貨至今7年，是次轉手帳面需蝕讓223萬元，單位期內貶值35.8%。