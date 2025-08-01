深井浪翠園銀主兩房420萬拍出　五組客出價搶高82萬　仍低估價15%

拍賣場不時有低價盤推出，吸引多組買家爭購。黃開基拍賣行早前舉行拍賣會，吸引約80名買家出席，並即場拍出4個銀主盤物業。當中深井浪翠園一伙兩房單位獲5組客搶高24%至420萬元拍出，呎價約8,678元。



黃開基拍賣行表示，上述的單位為浪翠園7座中層D室，外望海景，實用面積484平方呎，屬兩房間隔。單位屬銀主盤，原開價338萬元拍賣，每口叫價5萬元，期間獲5組買家出價爭購，最終加價至420萬元拍出，搶高82萬元或24%，折合呎價約8,678元。

代理指，單位銀行估價為497萬元，即最新成交價較估價低出約15.5%。

浪翠園7座中層D室。（黃開基拍賣行）

深井浪翠園。(資料圖片)

西環錦華大廈兩房獲4組客競投

另外，西環錦華大廈高層B室，實用面積327平方呎，兩房間隔。單位屬銀主盤，最初開價295萬元推拍，其後獲4組客競投，最後搶高約32.4%至390.5萬元賣出，折合呎價約11,942元。