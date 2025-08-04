中大女學生租UNIVERSITY HILL兩房、年繳22.8萬　租金按年升逾1成

租賃市場熱鬧，大埔白石角UNIVERSITY HILL兩房月租1.9萬元，獲中大內地女學生在無睇樓的情況下承租，並年繳約22.8萬元租金。以是次月租1.9萬元計，較對上一年租金加價2,000元或逾一成。



美聯物業業務董事黄啟康表示，是次成交為大埔白石角University Hill 2座高層A6室，實用面積417平方呎，屬兩房間隔，單位新近月租1.9萬元租出，平均呎租45.6元。

至於，新買客為在中大讀書的內地女學生。由於上一位租客尚未搬出，所以在參考單位放盤相片及影片，落實承租單位，並一炮過年繳22.8萬元租金。

↓↓大埔白石角University Hill 2座高層A6室↓↓

租金按年升逾1成

代理表示，是次成交租金較過去一年月租1.7萬元，大幅上升2,000元，即短短一年間增幅逾11%。至於業主在2024年以715萬買入，以是次租金計，料單位租金回報為3.18厘。

至於目前University Hill租盤盤源不多，戶型涵蓋開放式至三房單位，可以開放參觀的租盤約2伙，而不開放參觀的租盤則約10伙。當中有兩房單位叫租1.8至1.9萬元。