佳寶賣盤後頻沽貨 「太子女」蝕賣大埔海日灣豪宅　七年蒸發752萬

近期市場傳出本地連鎖食品零售批發商佳寶食品超級市場﹙「佳寶」﹚已賣盤予電商巨頭京東，而其創辦人林曉毅的家族成員最新亦開始沽售住宅物業。當中大埔海日灣一伙四房單位新近以2,800萬元沽出，呎價17,533元。據悉，原業主為林曉毅的女兒林凱欣，其於2018年一手買入，現帳面勁蝕752萬元離場，7年樓價貶值21%。



上述單位為白石角海日灣A1座高層A室，實用面積1,597平方呎，4房連雙套房及工人套房間隔。單位於上月底以2,800萬元沽出，折合呎價17,533元。

佳寶太子女一手買入、7年勁蝕752萬

資料顯示，業主姓名為林凱欣（Keira） ，與佳寶創辦人林曉毅的女兒同姓名，料為同一人。林凱欣於2018年以3,552萬元一手買入單位，現持貨約7年轉手，帳面大幅蝕讓752萬元，單位期內貶值約21%。

單位上月曾向京東集團承造按揭

值得留意的是，林凱欣在買入單位後曾多次抵押單位，包括滙豐銀行、中信銀行（國際）等。而最新一項按揭紀錄顯示承按人為Jingdong E-commerce（trade）hong kong co. ltd，為京東集團旗下一間子公司，可見京東集團上月曾為該單位進行按揭，不過則未顯示按揭金額。

海日灣（資料圖片）

林曉毅上月蝕沽THE AUSTIN三房、帳面損失71.6萬

另外，佳寶老闆林曉毅所持有的西南九龍THE AUSTIN的3A座低層D室，實用面積927平方呎，屬三房間隔。單位最初叫價2,000萬元放盤，最新亦於上月減價以1,700萬元易手，折合呎價約18,339元。

資料顯示，該單位業主為林曉毅，其於2013年以1,771.6萬元購入單位，持貨約12年，現沽貨帳面蝕讓約71.6萬元離場，蝕幅約4%。

西南九龍THE AUSTIN。

高峰期曾入市投資至少67項物業、共涉55億

翻查資料，林曉毅家族除了經營佳寶食品超級市場之後，近年亦有於物業市場投資。林氏在2007年開始涉足工商舖物業投資，密密掃貨，買入舖位自用及收租，前後斥資逾半百億元建立其地產王國。其後至2021年，他曾吸納至少67項物業，包括65個舖位及兩項工廈物業，以購入價計涉額高達約55億元。

不過時至2021年，或受累於疫情影響，林曉毅連環沽貨，1個月左右的時間四度出手，當中涉額最大為大圍積存街60至68號全幢巨舖，以2.05億元易手。

佳寶昨起無鮮豬肉供應。（賴雯心攝）

疫情後密密沽貨

2020年尾，市場曾傳出佳寶有一份放盤名單，顯示旗下有15項物業可供出售，當中13項為自用物業。最矚目及涉資金額最大，為佳寶用作總部的葵涌葵喜街18至24號佳寶集團中心，意向價高達18億元，其後在2021年4月以14.35億元沽出。