鋼材公司主席1800萬沽西貢匡湖居洋房　9年帳蝕逾兩成

豪宅市場有名人沽貨個案。在香港上市、從事熱軋鋼卷加工的華津國際控股有限公司（2738）主席許松慶新近以1,800萬元沽西貢匡湖居洋房，持貨9年帳面蝕讓逾兩成。



資料指，是次成交為西貢匡湖居4期G段雙數號屋，實用面積1,323平方呎，連1,656平方呎特大花園，望內園景，洋房近日最終以1,800萬元沽出，呎價13,605元，屬市價成交。至於，新買家姓區，其英文名為普通話拼音，料為內地背景人士。

西貢匡湖居。

原業主為華津國際主席許松慶

至於，原業主以公司名「東方溢進有限公司」在2017年以2,280萬元買入，其董事為許松慶（XU, SONGQING），與華津國際控股有限公司（2738）主席兼執行董事同名，料為同一人。換言之，許松慶持貨9年至今，是次轉手帳面蝕讓480萬元，單位期內貶值21%。

據該公司網站資料顯示，從事將熱軋鋼卷加工，涵蓋行業包括輕工五金、家用電器、傢俱、摩托車╱自行車配件、LED 和照明，同時提供定制冷軋鋼產品及鍍鋅鋼材產品的加工、橫切、縱切、倉儲及配送服務。

華津國際控股有限公司。

匡湖居今年至今錄4宗蝕讓 最勁輸蝕38%

翻查資料，如連同是次成交計，匡湖居由今年初至今合共錄至少5伙二手成交，當中最少4宗屬蝕讓個案，蝕幅由11%至38%。最勁一宗為4期J段雙數號屋，屬三房戶，實用面積1,355平方呎，於去年3月以1,600萬元沽出，原業主持貨6年帳蝕38%離場。