西貢匡湖居相連屋5180萬沽　11年蝕八球　設三千呎花園、私人船位

樓市回暖下，西貢匡湖居錄得罕有的相連屋大額易手個案，成交價高達5,180萬元。不過原業主持貨11年，依然需要帳面蝕讓820萬元，蝕幅約13.6%。



中原地產九龍豪宅西貢區區域營業董事陳沛堯表示，成交個案為西貢匡湖居J段2間相連屋，實用面積同屬1,373平方呎，合共2,746平方呎，擁約3,000呎大花園及私人船位，最新以5,180萬元成交，折合呎價達18864元。

設花園及私人船位共3000呎

新買家為外區客，睇樓多時，有見遇上罕有獨立相連屋出售，而且洋房裝修簇新，遂積極與業主議價數星期，終打動業主割愛出售，成功購入自用。

2015年買入價6000萬

據悉，原業主於2015年以6000萬元購入上述2間相連屋，持貨已經11年，是次沽貨賬面需蝕讓820萬元離場。

西貢匡湖居。

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。