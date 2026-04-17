「男人的衣櫃」海瀾之家　40萬租中環街舖開首店　較舊租升近四成

零售市道輕微回暖，核心區街舖再錄租務成交。被稱為「男人的衣櫃」的內地時裝品牌海瀾之家，最新以每月約40萬元租用中環中旅大廈地舖，建築面積約3,202平方呎，呎租約125元。據悉，上手租客同屬服裝店，租用約三年後遷出，故該舖的最新月租較舊租升約38%。



上述物業涉及皇后大道中77號中旅大廈地下及地庫，地下舖面積約1,800平方呎，地庫面積約1,402平方呎，合共約3,202平方呎。該物業最新以每月約40萬元租出，呎租約125元。

物業涉及皇后大道中77號中旅大廈地下及地庫，地下舖面積約1,800平方呎，地庫面積約1,402平方呎，合共約3,202平方呎。（資料圖片）

內地男裝「海瀾之家」40萬承租 開設香港首店

代理透露，內地時裝品牌海瀾之家（HLA），主打男裝，品牌成立於2002年，於內地已經擁有5,000間門市，其後拓展至東南亞及其他地區。該品牌選擇中環區開設香港首間分舖，主要看中該一線核心地段，能為建立品牌尊貴形象及國際知名度。現時該舖正在裝修中，料快將開業。

最新月租升約38% 惟仍較早年回落

代理續指，該舖前租客為連鎖韓式女裝店，於2021年底以29萬元承租，至2024年底遷出，以此計算，該舖的最新月租較約5年前上升11萬元或約38%。

另外資料顯示，該舖於2011年月租曾達至58.6萬元，故其租金水平仍較早年有大幅回落。

該舖前租客為連鎖韓式女裝店，於2021年底以29萬元承租，至2024年底遷出。（代理提供）

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