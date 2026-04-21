啟德天璽．天又短炒 兩房戶1410萬成交 揸一年半升值近四成！
撰文：李煥好
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樓市氣氛向好，部分業主短炒新入伙盤獲利。啟德天璽．天錄得二手大幅升值個案，屋苑一伙兩房單位最新以約1,410萬元沽出，呎價逾3萬元。原業主於2024年11月購入自用，持貨至今約一年半轉手，帳賺約397萬元或約39%。若扣減交易成本，料該業主實賺約344.9萬元。
美聯物業首席高級營業經理黃家樂表示，上述成交物業為天璽．天1期6座高層F室，實用面積約460平方呎，屬兩房間隔。該單位最新以1,410萬元成交，呎價約30,652元。
買家鍾情屋苑樓齡新 承接單位自用
據透露，新買家鍾情啟德區生活配套日益成熟，發展潛力優厚，加上屋苑樓齡新，且單位位處極高層，景觀開揚及光線充足，故承接單位自住。
持貨約一年半 帳賺近四成走
資料顯示，原業主於2024年11月以約1,013萬元購入自住，持貨約一年半，轉手帳面獲利約397萬元，單位期內升值約39%。若扣減佣金等交易成本，料該業主實賺約344.9萬元。
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