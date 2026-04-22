馬鞍山迎濤灣兩房595萬沽　原業主8年半貶值125萬

雖然樓市回暖，不過高位入市的業主繼續蝕讓。馬鞍山迎濤灣一伙兩房戶以595萬元沽出，較8年半前帳面蝕125萬元。



美聯物業馬鞍山 – 天宇海分行高級營業經理陳德涪表示，成交單位為迎濤灣1座高層F室，實用面積約487平方呎，屬兩房間隔。單位最新叫價約628萬元，經議價後以595萬元成交，折合呎價約12,218元。

2017年買入價720萬

資料顯示，原業主於2017年8月以約720萬元購入上述物業，持貨約8年半，帳面貶值約125萬元。

迎濤灣由華懋集團發展，於2001年4月開始落成，由2座樓宇組成，共有508個單位。

馬鞍山迎濤灣。

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