NOVO LAND累售逾3930伙、套現逾230億 投資者1500萬買兩伙凱柏峰
撰文：黃祐樺
出版：更新：
新地（0016）旗下屯門 NOVO LAND 2A期單日錄6宗招標成交，吸金逾3,260萬元。至於，整個項目累售逾3,930伙，套現逾230億元。
屯門NOVO LAND累售逾3930伙 套現逾230億
該批成交單位分別位於1B座，實用面積367平方呎至423平方呎，成交金額由506.5萬元至558.8萬元。當中最貴一伙為1B座29H室，實用面積412平方呎，成交價558.8萬元，呎價13,563元。
投資者逾1500萬買兩伙凱柏峰
由港鐵（0066）、信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰，亦連沽12伙，套現逾8,500萬元。
當中錄一宗一客兩食成交，買家為投資者，因斥逾1,500萬元購入2伙兩房單位。據知，凱柏峰系列自現樓重推後沽逾800伙，吸金逾51億元。
