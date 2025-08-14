新地University Hill沽17伙、吸金1.28億　同系NOVO LAND加推55伙

新地（0016）旗下大埔白石角University Hill 單日連沽17伙，吸金逾1.28億元。是次標售單位涵蓋兩房至三房，實用面積384至634平方呎，成交金額由555.73萬元至1043.72萬元，呎價由13,722元至19,751元。



當中最貴一伙為漾景閣第5A座8樓B5單位，屬三房套間隔，實用面積628平方呎，以1043.72萬元沽出，呎價16,620元，至於成交呎價最高為漾景閣第1座12樓A1單位，屬兩房間隔，實用面積416平方呎，連145平方呎天台，以821.66萬元沽出，呎價19,751元。

大埔白石角University Hill 。

同系NOVO LAND 3A期加推55伙 入場費461.6萬起

另外同系屯門NOVO LAND 3A期加推5號價單，涉及55伙，涵蓋兩房及三房間隔，入場費461.6萬元起。落實下周一（18日）推售10伙。

是次加推單位實用面積360至657平方呎，價單定價由543.1萬至895.5萬元，呎價由13,076至16,000元，扣除最高折扣，折實461.6萬至761.2萬元，折實呎價11,115至13,600元。當中，入場單位為2座2樓J室，實用面積378平方呎，折實售461.6萬元，折實呎價12,212元。