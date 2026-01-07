熱賣上車盤二手都貶值 NOVO LAND一房429萬蝕沽 買家無睇樓入市
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場雖轉旺，惟仍以蝕讓成交為主。當中有數年前熱賣的上車新盤都要蝕讓。屯門NOVO LAND有一房單位新近以429萬元沽出，上手業主持貨3年半，帳面輸逾一成離場。由於單位仍有租客，在無睇樓下議價入市。
NOVO LAND一房429萬沽
美聯物業營業經理賴志昌表示，是次成交為屯門NOVO LAND 1B期3座低層F室，實用面積294平方呎，屬一房間隔。據知，單位在9月時以450萬元放價放盤，由於單位仍有租客租用，故不開放睇樓。最終買家在「無樓睇」情況下直接議價，終以429萬元買入，呎價約14,592元。換言之，單位放盤3個月累減價21萬元易手。
據知，原業主於2022年中以約481萬元購入單位，持貨至今3年半，是次轉手蝕讓52萬元，單位期內貶值逾10%離場。由於單位曾用作收租用，料可抵銷部份蝕幅。
舊樓強拍｜鰂魚涌英皇道麗池大廈申強拍 盧華家族持有業權86%西沙第2A期SIERRA SEA加推73伙 周六價單首賣213伙、另招標49伙移民美國業主急套現 260萬沽荃德花園兩房 投資者入市收逾5厘租大角咀殘裝納米樓54萬推拍 業主早年單位內逝世、全屋垃圾｜多圖