泳池景都輸！投資者560萬蝕賣NOVO LAND兩房　3年半帳面唔見104萬

二手市場雖轉旺，有數年前熱賣的上車新盤都要蝕讓。有投資者新近以560萬元沽出屯門NOVO LAND有兩房收租單位，持貨至今3年半轉手，帳面輸104萬元離場。



NOVO LAND兩房560萬沽

美聯物業區域營業董事梁浩文表示，是次成交為屯門NOVO LAND 1B期2座低層D室，實用面積465平方呎，屬兩房間隔，單位內櫳新淨，外望內園及泳池景。單位最初用作投資收租用，因租約完結在去年8月叫價放盤，單位放盤5個月終以560萬元沽出，呎價12,043元。至於新買家為本地用家。

↓↓屯門NOVO LAND 1B期2座低層D室↓↓

3年半轉手帳蝕一球

至於，原業主於2022年8月以664萬買入，持貨至今3年半，是次轉手帳面蝕讓104萬元，單位期內貶值16%。不過由於單位曾用作投資收租，料可抵銷部份蝕幅。

梁浩文續指，該屋苑目前約有100個單位放盤，戶型涵蓋開放式至三房，當中入場開放式戶叫價約330萬元起。