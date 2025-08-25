內地客FULL PAY395萬購NOVO LAND　上手持貨逾一年　實賺幾多？

近期市況好轉，有業主趁機沽貨套現。屯門NOVO LAND一伙一房單位新近以395萬元成交，呎價約13,036元。原業主去年6月斥約379萬元一手買入單位，持貨一年有餘，帳賺約16萬元或約4.2%。若計及使費，料實賺約6.3萬元。



祥益地產高級分行經理龍超君表示，上述成交單位為NOVO LAND 3B期2A座低層F室，實用面積303平方呎，屬一房一廳間隔。據悉，原業主放盤約4日即獲內地買家垂青。該買家心儀屋苑樓齡較新，並認為屋苑屬大型發展商，質素有保證，於是決定入手。

成交單位為NOVO LAND 3B期2A座低層F室，實用面積303平方呎，屬一房一廳間隔。（余俊亮攝）

連租約無法睇樓 仍斥395萬Full Pay買入

由於單位連租約而無法睇樓，但該買家事前曾參觀項目的示範單位，故決定於不睇樓的情況下斥395萬元Full Pay購入單位，待租約完結後自住，呎價約13,036元。龍超君續指，該單位現時租約的租金大約1.18萬元，租金回報率高達3.6厘。

持貨14個月 樓價升值約4.2%

翻查資料，原業主於去年6月以約379萬元向發展商一手購入單位，今年6月正式完成交易。該業主持貨14個月，轉手帳面獲利約16萬元，期內樓價升值約4.2%。若計及交易成本等使費，料該業主實賺約6.3萬元。