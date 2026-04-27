向隅客回流二手　十大屋苑周末13宗成交　創四周新高

十大屋苑本周末錄得13宗成交，按周增3宗或30%，創4周新高。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表地產示，本周末一手新盤銷情理想，2日錄得逾330宗成交，帶動樓市整體交投氣氛，部份向隅客率先回流二手市場尋寶，令二手交投同告暢旺，尤其是1,000萬元以下的兩房剛需盤，十分受歡迎，料二手交投持續暢旺。



港島區方面，太古城本周末錄得2宗成交，較上周多1宗，本周末交投包括金山閣高層B室，實用面積582平方呎，兩房一廁間隔，望市景，議價後以1,013.8萬元成交，折合實用呎價17,419元。原業主於2000年10月僅以270萬元購入單位，現沽貨賬面大賺743.8萬元，單位26年間升值2.75倍。

太古城。(資料圖片)

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得2宗成交，其中包括5期蘭秀道15號低層F室，實用面703平方呎，建築面積941平方呎，採三房一廁間隔，望西南街景，最新以818萬元易手，折合實用呎價11,636元。

美孚新邨

新界區方面，沙田第一城本周末錄4宗成交，交投暢旺，其中2宗成交由中原促成，當中包括25座低層C室，實用面積688平方呎，屬三房一廁間隔，單位座向東北方，外望開揚市景及河景，獲用家即睇即決定以835萬元承接，折合實用呎價12,137元。

嘉湖山莊本周末錄得3宗成交，比上周末多2宗。本周末成交有麗湖居8座高層D室，實用面積544平方呎，採三房一廁間隔，單位座向正南方，望開揚市景，剛以515萬元成交，折合實用呎價9,467元。原業主於2024年7月以433萬元入市該址，持貨不足2年，現沽貨賬面可獲利82萬元離場，單位期內升值19%。

沙田第一城

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