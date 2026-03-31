大鴻輝荃灣工廈形方空置率50% 申全幢活化改裝寫字樓涉28.5萬呎
撰文：蔡偉南
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工商物業市道依然低迷，老牌發展商「轉陣」調整物業用途。大鴻輝集團最新就旗下2022年才完成翻新工程的荃灣沙咀道368至370號工業大廈形方，向城市規劃委員會提出申請，要求全幢活化改裝作寫字樓用途，涉及總樓面約285,008平方呎。又透露該工業大廈形方目前空置率高達約50%。
據城規會資料，上址沙咀道368至370號佔地約19,001平方呎，位於「綜合發展區(3)」地帶，提出全幢改裝現有樓高24層的工業大廈，是次改裝只保留地下約564平方呎的零售樓面，其餘樓層將改用作寫字樓，相關樓面約284,444平方呎。
空置率50% 物業未被充分利用
申請人指出，現時形方空置率約50%，反映物業未被充分利用，又指傳統工業及倉儲用途需求下降，該區工業活動的經濟回報偏低。擬議改裝商廈符合周邊大廈用途轉型的趨勢，更有效利用其樓面面積，可視為該綜合發展區全面進行住宅重建前的過渡方案。
翻查資料，上址前身為1975年落成的王子工業大廈，於4年前完成翻新工程易名為形方，目前呎租水平一般介乎約13至14元。
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