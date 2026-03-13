土瓜灣工廈冧價！「沙龍電影」慘蝕58%賣過萬呎物業　呎價不足2千

工廈市場錄得大幅蝕讓個案。沙龍電影以2,300萬元沽出土瓜灣工廈飛達工商業中心一伙過萬呎單位，呎價僅約1,904元，帳面蝕走3,200萬元或約58.2%。若計及該公司曾於2024年蝕沽的同層另一單位，帳面共蝕約3,888萬元或約43.9%。



上述成交物業為土瓜灣木廠街3號飛達工商業中心中層D室，建築面積12,078平方呎，於上月底以2,300萬元沽出，呎價約1,904元。原業主為沙龍電影有限公司或相關人士，於2017年4月以5,500萬元購入，持貨約9年，帳面蝕約3,200萬元或約58.2%。

曾蝕688.7萬沽同層另一單位

資料顯示，沙龍電影有限公司曾於2024年沽出該廈中層C室的自用物業，建築面積為8,872平方呎，成交價約2,661.6萬元，呎價約3,000元。該單位同樣屬蝕讓離場，成交價較2013年3,350萬元的購入價，帳面貶值688.7萬元或約20.6%。

飛達工商業中心。（資料圖片）

合共帳蝕3888萬元 貶值約44%

綜合上述交易，該公司先後出售兩工廈單位，合共套現約4,961.6萬元；對比當年合共8,850萬元的買入總價，帳面累計虧蝕約3,888萬元，整體蝕幅約43.9%。

沙龍電影創立於1959年，為各類型的影片製作服務，提供從創作、前期、拍攝到後期製作的「一站式」服務，以及提供各類型的攝影、燈光設備及器材，多年來為不同本地及海外製作團隊提供拍攝器材製作電影、電視劇、廣告、宣傳片等。