內地商人25萬月租屯門上源洋房董事屋　料租金貴絕屯門區｜多圖

住宅租賃暢旺，屯門掃管笏上源有一幢逾4,800平方呎洋房，新近以每月25萬元租出，呎租51.4元。據區內代理表示，是次租金屬屯門區最貴，呎租亦是全屋苑最高。至於租客為內地商人，因鍾情單位有全屋裝修及傢俬，決定承租。



上源洋房董事屋月租25萬

晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，是次租賃成交為述上源洋房董事屋，實用面積4,860平方呎，連278平方呎平台、1,876平方呎花園及763平方呎天台，在一個月多月前以28萬元叫價放租，新近減價3萬元至25萬元租出，料租金貴絕屯門，呎租51.4元亦屬全屋苑最高。

↓↓上源洋房董事屋↓↓

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租客為爲內地商人

至於，租客為爲內地商人，因平日要中港兩邊走，加上全屋有裝修及傢俬，並設有私人泳池及電梯，參觀後認為非常適合，決定承租。

據知，業主在2021年以1.1億元一手買入上述洋房連三個車位，以是次租金計，料租金回報為2.7厘。

屯門掃管笏上源洋房。

屯門掃管笏上源。

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