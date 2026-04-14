紀惠湯文亮佐敦柯士甸廣場再傳沽出　作價料約5.8億、升值近三成

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，旗下佐敦柯士甸道83號柯士甸廣場全幢物業再次傳出沽售消息。紀惠在3月份再委託代理放售該全幢商廈，市值約7億元，最新有傳該商廈以約5.8億元沽出，較2006年買入價4.5億元，高出1.3億元或29%。



柯士甸廣場全幢物業地盤面積約7,044平方呎，現批則面積約81,705平方呎，在今年3月份重新推出放售，並於5月5日截標。物業為樓高約23層商業大廈，地下至10樓主要為零售商舖及餐廳，11至23樓則為辦公室。

目前該商廈租戶涵蓋醫療保健、美容、教育、專業服務及零售等多個多元行業，物業享有無遮擋開揚九龍公園及尖沙咀城市景觀，高層更可遠眺維多利亞港煙花景觀。目前每月租金收入約250萬元。

翻查資料，佐敦柯士甸道83號柯士甸廣場全幢物業近年不時傳出成功賣出的消息。該廈2025年4月份推出放售，索價8.9億元，其後在同年9月份市傳5億元沽出，而在同年10月份又傳以6.2億元賣出。其後事隔不足半年，在2026年3月份又再次於市場放售，市值約7億元。

2006年買入價4.5億

據悉，紀惠集團於2006年以4.5億元購入物業。

佐敦柯士甸道83號柯士甸廣場。

紀惠集團行政總裁湯文亮。(羅君豪攝)