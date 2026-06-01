曾作青年宿舍　紀惠蝕3億沽灣仔全幢酒店　湯文亮曾指遭欠租千萬

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，旗下用作政府資助青年宿舍的灣仔摩利臣山道全幢酒店「BeLIVING Youth Hub」，新近落實以約3.8578億元沽出，平均每間客房作價約393.7萬元。紀惠集團持貨13年，蝕2.8222億元或42.2%。市場消息指，酒店新買家以共居營運商Dash Living或有關人士的呼聲最高。



平均房間作價393.7萬 呎價不足七千元

上述物業位於灣仔摩理臣山道39號，屬一座樓高26層的酒店，建築面積約55,238平方呎，地盤面積約3,112平方呎，合共提供98間客房，房間面積約由176至324平方呎不等。該物業最新以約3.8578億元成交，呎價約6,984元。

銅鑼灣青年旅舍「Beliving Youth Hub」。（林靄怡攝）

13年斥逾6.6億合資入市 紀惠其後接手全資持有

資料顯示，該物業以「利豐興業有限公司（ASIA PROFIT LIMITED）」名義作登記，其董事包括湯文亮家姐、紀惠集團主席廖湯慧靄。據悉，該物業原本於2013年，由資深投資者正八集團主席廖偉麟夥其家族的紀惠集團合資6.68億元買入，其後於2016年底改由紀惠全資擁有。

該物業原本於2013年，由資深投資者正八集團主席廖偉麟夥其家族的紀惠集團合資6.68億元買入，其後於2016年底改由紀惠全資擁有。（資料圖片）

曾作青年宿舍BeLIVING Youth Hub

項目曾在2019年以12億元招標無果，至2024年底再次放盤時，叫價已大幅下調至6.3億元。換言之，紀惠集團持貨13年，帳蝕約2.8222億元，物業期間貶值約42.2%。此外，該酒店早前曾由紀惠集團與香港青年聯會合辦青年宿舍「BeLIVING Youth Hub」，但因年初陷入租務糾紛，已於3月底正式停運。

當時，湯文亮曾回應《香港01》透露，香港青年聯會的租約為期5年，惟現時已欠租超過一年，拖欠過千萬元，因此他已委託律師追討欠租，料青年協會因錄得虧損而結束營運。

由酒店轉為青年宿舍的BeLIVING Youth Hub，自2023年啟用原本預料可營運5年至2028年。（洪芷菁攝）

第一太平戴維斯投資部資深董事胡子申表示，新買家計劃投放資金進行全面升級翻新，並將項目重新定位為提供中長期住宿服務的酒店。另外，近年不少中小型酒店及服務式住宅逐步轉型為學生宿舍，是次收購項目正好迎合市場對優質中長期住宿需求持續上升的趨勢。

由酒店轉為青年宿舍的BeLIVING Youth Hub，自2023年啟用原本預料可營運5年至2028年。（洪芷菁攝）

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