中原：工商舖空置高企　拖累首五個月買賣量升額跌　商舖表現最佳

據中原工商舖研究數據，2026年首5個月整體工商舖(包括一手及二手，內部轉讓交易)買賣合約登記共錄2,035宗，總值247.61億元，較2025年首5個月的1,828宗及315.91億元，分別上升11.3%及下跌21.6%。分析指，由於整體工商舖空置率仍然高企，價格繼續處於低位整固階段，故買賣出現量升額跌的情況。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，2026年樓市氣氛向好，環球金融市場回升，加上工商舖售價已大幅回落，吸引資金流入，亦因為銀行追收商業房地產貸款的壓力，有發展商及業主減價加快出貨，不少用家及投資者趁低吸納，刺激交投量反彈。

由於整體工商舖空置率仍然高企，價格繼續處於低位整固階段，故買賣出現量升額跌的情況。估計今年上半年數字約有2,500宗及300億元，料宗數將為2022年上半年2,638宗後的4年高位，而金額將為2024年下半年272.89億元後的1年半低位。

首五月工商舖量升價跌 商舖成交量升幅最大

扣除價值五億元或以上大額內部轉讓個案後，2026年首5個月整體工商舖買賣登記錄2,034宗，總值234.26億元，較2025年同期的1,825宗及288.81億元，分別上升11.5%及下跌18.9%。其中，商舖表現最好，買賣宗數升逾三成半最大，而寫字樓及工廈則表現平穩，買賣宗數僅升約半成左右。因為去年全年寫字樓及工廈交投分別顯著回升六成半及兩成半，商舖只升逾一成半，今年商舖市場明顯追落後。

商舖錄540宗買賣 按年大升逾35%

商舖方面，扣除內部轉讓後，今年首5個月錄540宗及56.59億元，較去年同期的399宗及65.16億元，分別上升35.3%及下跌13.2%。買賣金額較高的個案是4月份鄧成波家族銀主盤油麻地寶寧大廈部分地下至3樓基座商場，由接管人以3.13億元沽出，新買家為本地證券行輝立証券。

首五月買賣金額較高的個案是，鄧成波家族銀主盤油麻地寶寧大廈部分地下至3樓基座商場以3.13億元沽出，新買家為本地證券行輝立証券。（資料圖片）

城中學舍計劃帶動交投 學生宿舍成新貴

寫字樓(包括酒店)方面，扣除內部轉讓後，今年首5個月錄427宗及119.51億元，較去年同期的402宗及143.65億元，分別上升6.2%及下跌16.8%。今年有5宗逾5億元的成交，金額最高為4月份由世茂集團創辦人許榮茂持有的中環中心合共6層全層商業樓面，以26.19億元轉售予星展銀行(香港)有限公司。3月份華潤隆地向鄧成波家族購入悅品酒店‧荃灣全幢，成交價9.535億元。隨著政府推出「城中學舍計劃」，學生宿舍投資持續增加，明顯帶動酒店及全幢商廈物業成交。

3月份華潤隆地向鄧成波家族購入悅品酒店‧荃灣全幢，成交價9.535億元。（資料圖片）

缺乏億元交易撐市 工廈首5月成交總值急挫27.3%

工業方面，扣除內部轉讓後，今年首5個月錄1,067宗及58.16億元，較去年同期的1,024宗及79.99億元，分別上升4.2%及下跌27.3%。2026年暫時沒有1億元或以上工廈物業成交，故登記金額大減近三成。金額較高的是3月份紅磡崇平街2號富德中心3樓全層，以9,063.3萬元售出。

首五月工商成交金額較高的是3月份紅磡崇平街2號富德中心3樓全層，以9,063.3萬元售出。 （資料圖片）

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