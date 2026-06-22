荃灣商廈Plaza 88解除賣地條款　由「限全幢買賣」改「分層拆售」

寫字樓市場持續受壓，最新有發展商成功為旗下甲廈解除賣地條款，最新獲准改為容許「分層拆售」。據《星島》報道，發展商億京就荃灣一幢地標甲級商廈Plaza 88，成功解除賣地條款，由「限全幢買賣」改為容許「分層拆售」，業主僅需支付每呎20元象徵式補價。



2013年商業房地產轉旺時，政府透過「綁死式賣地」給商業項目「加辣」，就核心及非核心區商業項目，地契加上「Restriction on Alienation — Only Disposable as Whole」（即不准拆售，全幢售賣）條款。業主若要套現，只能尋找單一買家，不能拆售散賣。

億京發展創辦人余卓兒接受傳媒查詢時表示，鬆綁的只是寫字樓，商場仍然「限全幢賣」，日後即使拆售寫字樓，仍然會統一管理，保持質素。

地政總署則指，一般而言，如業權人需要提出契約修訂申請，以更改或放寬地契條款（包括轉讓限制條款），地政總署會按既定機制和參考部門意見後處理相關申請。

荃灣楊屋道88號Plaza 88。（翁鈺輝攝）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。