5月商廈租賃宗數按年跌一成　金鐘甲廈空置7年低　東九龍去貨緩慢

本港寫字樓租賃市場踏入交投平穩期。根據中原(工商舖)最新統計，5月份錄得商廈租賃成交錄得約518宗，按月微跌約0.58%，按年則下跌約11.3%；涉及租用樓面面積約137萬平方呎，按月及按年均分別減少7.66%及21.78%。



中原(工商舖)預料，雖然月内寫字樓租賃成交表現受地緣政治局勢升溫導致國際油價波動影響，部分企業因營運成本受壓有所放緩租賃交投，但市場基調仍屬穩健，連續三個月仍錄得500宗以上成交；而隨著部分企業趁租金回調落戶核心商業區指標商廈，加上部份業主把握半年結前陸續與企業租客加快簽訂續租大面積單位，預料6月份商廈租務交投表現將會平穩向好。

今年5月份錄得商廈租賃成交錄得約518宗，按月微跌約0.58%，按年則下跌約11.3%。（蔡偉南攝）

5月商廈租賃按年跌逾一成

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，根據中原(工商舖)資料，5月份商廈市場錄得約518宗租賃成交，按月及按年窄幅上落，按月及按年跌0.58%及11.3%；涉及租用樓面面積約137萬平方呎，按月及按年分別下跌約7.66%及21.78%。

本月最矚目商廈租賃為八達通控股有限公司以每月約105.9萬元續租九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 45至46樓全層，總建築面積約42,360平方呎，平均呎租約25元。翻查資料，該機構由2010年起以每月約36萬元承租該廈頂層46樓作企業總部，該面積約21,180平方呎，平均呎租約17元，是次續租相信為擴充總部樓面之用。

本月最矚目商廈租賃為八達通控股有限公司以每月約105.9萬元續租九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 45至46樓全層，總建築面積約42,360平方呎，平均呎租約25元。（中原提供）

金鐘甲廈空置率創7年低 東九龍商廈去貨緩慢

甲廈空置率方面，陳氏指出，5月份港島整體甲廈空置率錄得11.27%，按月改善0.13個百分點，按年更顯著大幅回落2.32個百分點，當中以核心商業區金鐘區表現最為亮眼，最新空置率錄得4.45%，創下自2019年8月以來、近7年新低，按月回落1.61個百分點，按年更大幅改善3.61個百分點。銅鑼灣及中環空置率錄得7.75%及10.87%，按月分別微升0.69個百分點及微跌0.09個百分點，較去年同期顯著改善0.31個百分點及3.24個百分點。

今年5月份港島整體甲廈空置率錄得11.27%，按月改善0.13個百分點，按年回落2.32個百分點。（蔡偉南攝）

至於九龍區方面，5月份整體甲廈空置率錄得15.98%，按月微升0.28個百分點，按年則改善0.6個百分點。分區方面，尖沙咀區空置率錄得6.69%，按月回升0.26個百分點，較去年同期改善1.11個百分點；東九龍商廈去貨不多，觀塘及九龍灣區的空置率分別錄得17.53%及26.29%，按月分別上升1.04及0.32個百分點，按年則分別錄得1.99及1.97個百分點升幅。

料次季交投獲注強心針 港島甲廈有望率先反彈

陳雁樓續指，受地緣政治及油價波動影響，部分企業短期內因營運成本受壓而暫緩承租部署，但隨著目前商廈租金已調整至相當合理程度，因而持續吸引實力跨國企業及本地財團進行優質搬遷或自用。

另外，本港IPO市場發展蓬勃。根據最新港交所數據，今年首5個月共有逾約60家新上市公司，集資額按年升1.11倍至1,668億元，反映市場對核心地段辦公空間需求殷切，預料將進一步推動核心區甲廈空置率回落，帶動商廈租賃回升。陳氏預料，5月份商廈租賃表現平穩，預計可為第二、三季交投注入強心針，加上將會有更多經濟利好因素浮現，港島甲廈率先反彈，空置率持續回落，料6月份商廈租賃將整體造好，後市將呈現價量趨穩局面。

陳雁樓預料，5月份商廈租賃表現平穩，預計可為第二、三季交投注入強心針，加上將會有更多經濟利好因素浮現，港島甲廈率先反彈，空置率持續回落。（黃永俊攝）

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