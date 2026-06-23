銀主商廈悲歌　灣仔鴻翔中心94%業權2.25億沽　買家具大灣區背景

學生宿舍近年備受市場追捧，有投資者斥資逾2億元買入物業，不排除改建成學生宿舍。原由內地客持有的、灣仔皇后大道東83號鴻翔中心1至26樓連天台，佔全幢商廈約94％業權，於去年中淪為銀主盤。物業新近以2.25億元易手，呎價約6,506元。新買家為「大灣區置業投資有限公司」，料改裝其作學生宿舍。



上述物業為灣仔皇后大道東83號鴻翔中心1至26樓，附帶天台，合共佔全幢商廈約94％業權，出售部份之批則面積約34,585平方呎。物業為寫字樓用途，當中1至3樓設有專用升降機連接地下。

灣仔皇后大道東83號鴻翔中心。（網上相片）

銀主物業多次劈價求售 終2.25億成功易手

資料顯示，該物業於去年中已淪為銀主盤，並由接管人推出放售，期間多次減價。至上月底，物業終以2.25億元成功易手，呎價約6,506元。而新買家以「大灣區置業投資有限公司（GREATER BAY AREA PROPERTIES LIMITED）」作登記，不排除具大灣區背景。

前內地客業主3.9億買入 曾獲批建酒店

值得留意，原業主具有内地背景，早於2014年底斥約3.9億元買入上址後，曾向政府申請改造為酒店並獲批，涉及44間客房，惟該物業最終淪為銀主盤。有知情人士透露，新買家有機會將物業改裝作為學生宿舍，以迎合市場需要。

灣仔皇后大道東83號鴻翔中心。（代理相片）

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