黃竹坑道英基工業中心全層2700萬沽　上手14年帳面慘蝕「六球」

近期工廈買賣交投回升，惟有投資者需蝕讓離場。黃竹坑道英基工業中心一個全層單位，在6月初以2,700萬元沽出連一個車位沽出，原業主持貨14年，轉手帳面輸輸「六球 」。



23樓全層6009呎連車位 呎價不足5000元

該單位為黃竹坑道53號英基工業中心23樓全層，建築面積約6,009平方呎，於6月初以2,700萬元沽出連一個車位沽出。若扣除價值約100萬元的車位，成交呎價僅約4,327元。據知，新買家為Vizone Philippa Ann，料為投資銀行高盛高層。

較四年前同類成交平46%

翻查資料顯示，該廈6樓全層面積相同的單位在2022年9月曾以4,850萬元不連車位賣出，當時呎價8,071元。以呎價計，反映今次高層全層成交單位較四年前的低層賣平約46%，價格近乎腰斬。

持貨12年帳面輸「六球 」

至於，原業主於2012年以3,300萬元購入，持貨至今14年轉手，帳面蝕讓600萬元，物業期內貶值約18%。

黃竹坑道英基工業中心。（資料圖片）

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