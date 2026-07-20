大族激光創辦人高雲峰太太蝕沽！5500萬賣陽明山莊3房　6年貶值9%

二手市場轉旺，市場錄不少名人沽貨。當中「大族激光」創辦人高雲峰太太姚薇近月以5,500萬元沽大潭傳統豪宅屋苑陽明山莊連車位，呎價26,842元，持貨6年貶值約9%離場。



是次成交為陽明山莊涵碧苑11座低層67室，實用面積約2,049平方呎，屬三房間隔 ，單位在6月初以5,500萬元連一個車位沽出，呎價26,842元，至於新買家姓劉以聯名方式入市，其英文名以普通話拼音，料為內地人士。

潭傳統豪宅屋苑陽明山莊。

「大族激光」高雲峰6年前入市 同年轉讓至太太名下

至於，原業主為姚薇 （YAO, WEI）與內地雷射加工設備製造商「大族激光」創辦人及董事長高雲峰太太同名，料為同一人。

而事實上，該單位由高雲峰在2020年9月以6,050萬元買入，同年12月以內部轉讓方式轉讓至太太姚薇名下，即單位過去6年，帳面蝕讓約550萬元，單位期內貶值約9%。

右為高雲峰。（大族控股網頁相片）

曾2020年1億買中半山雅賓利大廈單位連車位

高雲峰於1996年創建大族激光，於2004年在深圳證券交易所上市，曾在2019年福布斯中國400富豪榜排第353名。他過去亦有投資香港房地產，在2020年以1億元買入由長實（1113）執行董事趙國雄持有的一伙中半山雅賓利大廈（The Albany）單位連車位，當時轉手趙國雄帳面獲利920萬元或9.7%離場。

中半山雅賓利大廈。（代理相片）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。