睇樓兩年越升越貴！心儀盤超預算　換樓客1350萬轉購灝景灣三房

樓市已現明顯升勢，有觀望業主加快入市步伐。青衣灝景灣一伙三房套單位，最新以1,350萬元成交，呎價約15,643元。原業主於1999年以479萬元買入單位，持貨約27年，帳面獲利871萬元或182%。



中原地產高級資深分區營業經理黃國強表示，上述成交單位為灝景灣6座中層H室成交，實用面積863平方呎，屬三房連套房及儲物房間隔，望全海景。

據悉，原業主單位自用多年，近日已購入外區物業換樓，因此開價1,380萬元放盤。至近日以1,350萬元沽出，呎價15,643元。

成交單位為灝景灣6座中層H室成交，實用面積863平方呎，屬三房連套房及儲物房間隔。（資料圖片）

區內客覓盤兩年 樓價急升超預算

代理又透露，買家為區內換樓客，覓盤已約兩年時間，最初打算入市盈翠半島三房大單位。但近半年樓價急升，買家見心儀放盤略為超出預算，故轉至灝景灣睇樓，並迅速拍板承接自用。

持貨27年 帳面勁賺近九球

資料顯示，原業主於1999年以479萬元買入單位，持貨約27年，帳面獲利871萬元或182%。

青衣灝景灣懷疑有泳池救生員使用假救生員證。（林振華攝）

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