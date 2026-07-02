睇樓兩年越升越貴！心儀盤超預算 換樓客1350萬轉購灝景灣三房
撰文：李煥好
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樓市已現明顯升勢，有觀望業主加快入市步伐。青衣灝景灣一伙三房套單位，最新以1,350萬元成交，呎價約15,643元。原業主於1999年以479萬元買入單位，持貨約27年，帳面獲利871萬元或182%。
中原地產高級資深分區營業經理黃國強表示，上述成交單位為灝景灣6座中層H室成交，實用面積863平方呎，屬三房連套房及儲物房間隔，望全海景。
據悉，原業主單位自用多年，近日已購入外區物業換樓，因此開價1,380萬元放盤。至近日以1,350萬元沽出，呎價15,643元。
區內客覓盤兩年 樓價急升超預算
代理又透露，買家為區內換樓客，覓盤已約兩年時間，最初打算入市盈翠半島三房大單位。但近半年樓價急升，買家見心儀放盤略為超出預算，故轉至灝景灣睇樓，並迅速拍板承接自用。
持貨27年 帳面勁賺近九球
資料顯示，原業主於1999年以479萬元買入單位，持貨約27年，帳面獲利871萬元或182%。
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