昔日40蚊中六合彩　「阿星」650萬沽西營盤兩房　仲有3層樓揸手！

樓價指數最新連升12個月。樓市造好大勢下，曾在2011年中六合彩頭獎逾4,400萬元的印度裔跟車工人Jagpal Singh「阿星」，再出動沽貨，新近以650萬售出西營盤雅賢軒一伙兩房單位，持貨14年，帳賺160萬元或約32.7%。



值得留意，他於今年3月已以720萬元減持東涌映灣園一伙三房戶。計算他先後兩次沽貨，近期合共套現1,370萬元。另外，「阿星」仍手持至少3伙映灣園單位，合共涉資2,194萬元。



涉及單位為西營盤雅賢軒低層B室，實用面積為382平方呎，屬兩房間隔。該單位於本月中以650萬元沽出，呎價約17,016元。據恒生銀行網上估價，該單位之最新估價為636萬元，即最新成交價高出估價約2.2%。

涉及單位為西營盤雅賢軒低層B室，實用面積為382平方呎，屬兩房間隔。（資料圖片）

持貨14年沽出 單位升值逾三成

資料顯示，原業主以公司名義「創勝置業有限公司（WIN CONCEPT PROPERTIES LIMITED）」作登記，其董事及股東均包括一名印度裔外籍人士「Singh Jagpal」。該業主早於2012年11月份斥490萬元入市，持貨14年至今沽出，帳賺160萬元，單位期內升值約32.7%。

業主「阿星」2011年中六合彩 瓜分億元獎金

值得留意的是，該名業主並非普通人，是有「幸運星」之稱的印度裔跟車工人Jagpal Singh「阿星」，他在2011年以40元購買4注六合彩，結果中了六合彩頭獎，涉及超過1億元，「阿星」其後與另外兩名中獎者各分4,450萬元的獎金，並高調傳媒訪問，從此「阿星」由跟車工人轉為包租公。

兩度沽貨套現1370萬 仍手持至少3伙住宅單位

值得留意，他於今年3月已以720萬元減持東涌映灣園一伙三房戶。計算他先後兩次沽貨，近期合共套現1,370萬元。另外，「阿星」仍手持至少3伙映灣園單位，合共涉資2,194萬元。

東涌映灣園。（張浩維攝）

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