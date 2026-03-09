東涌映灣園三房720萬沽、9年升一成　印度業主同六合彩有關係？

樓市氣氛轉好，利好二手交投。曾在2011年中六合彩頭獎逾4,400萬元的印度裔跟車工人Jagpal Singh「阿星」，新近以720萬元沽出東涌映灣園三房戶，持貨9年至今帳面獲利87萬元，單位期內升值逾一成。



市場消息指，是次成交為東涌映灣園9座中層B室，實用面積748平方呎，屬三房間隔，新近以720萬元沽出，呎價9,626元。另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為751萬元，而中銀估價則為735萬元。即最新成交價較估價低最多2%至4.1%。

持貨9年帳賺87萬

據知，原因業主為印度裔外籍人士Singh Jagpal，在2017年3月擲633萬元入市，當時未見有承造按揭記錄，料以「Full Pay」形式入市。持貨至今約9年，是次轉手帳面獲利87萬元，單位期內升值13.7%。

東涌映灣園。

業主「阿星」2011年中六合彩 與友人瓜分億元獎金

值得留意的是，該名業主並非普通人，是有「幸運星」之稱的印度裔跟車工人Jagpal Singh「阿星」，他在2011年以40元購買4注六合彩，結果中了六合彩頭獎，涉及超過1億元，「阿星」其後與另外兩名中獎者各分4,450萬元的獎金，並高調傳媒訪問，從此「阿星」由跟車工人轉為包租公。

「阿星」一度手持至少5伙住宅單位

市場消息指，如連同今次沽出的單位，「阿星」一度手持至少5個住宅單位，當中包括4伙映灣園及1伙西營盤雅賢軒，合共涉資2,684萬元。

當年阿星於北角馬寶道投注站，以40元買了4注六合彩，搖身一變成為「幸運星」。(網上圖片)