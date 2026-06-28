百分百蝕讓！大圍薈蕎開放式363萬沽　上手持貨8年蒸發逾121萬

大圍薈蕎再有蝕讓個案，屋苑一伙開放式單位最新以362.8萬元蝕沽，呎價14,283元。原業主持貨8年，帳面蒸發逾121萬元，帳面蝕幅25%。至於屋苑今年錄得11宗二手成交，皆要蝕讓損手離場。



利嘉閣地產高級區域董事郭建民表示，是次成交為大圍薈蕎2翼低層C8室，實用面積約254平方呎，屬開放式間隔，望山景。原業主以400萬元叫價放盤，組議價後單位減價37.2萬元，終以362.8萬元沽出，呎價約14,283元。至於，新買家因鍾情單位保養新淨，加上屋苑環境舒適，決定洽購。

大圍薈蕎

持貨8年 帳面蝕讓25%

據悉，原業主於2018年以約484萬元買入單位，持貨至今8年，是次轉手帳面蝕讓約121.2萬元，單位期內貶值約25%。他補充，該屋苑目前放盤量約45個，入場費由約390萬元起。

今年百分百蝕讓 最勁輸逾三球

而事實上，薈蕎由2018年起入伙，近年頻密錄得二手蝕讓個案。資料顯示，連同上述成交計，屋苑今年錄11宗二手個案，全部蝕幅離場。當中最勁一宗蝕讓為4月份有一房業主以550萬元沽出，上手持貨8年帳面蝕讓331.7萬元或38%離場。

大圍薈蕎。

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