深井海韻花園三房583萬沽　呎價僅8211元　外區客睇樓後即承接

深井海韻花園新近錄得三房單位成交，一個高層三房一套單位以583萬元易手，成交呎價僅8,211元。新買家為外區用家。原業主持貨15年，帳面獲利210萬元，物業升值約56%。



晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，成交單位為海韻花園高層3座高層B室，實用面積710平方呎，屬三房一套兩廳設計，以583萬元成交，折合實用呎價約8,211元。

外區客睇樓即承接 經親友推介兼交通方便

新買家為外區用家，親友居於同區，經推介下得悉單位呎價便宜、環境舒適，且往返港島及美孚交通便捷。探訪親友期間順道睇樓，一看即合，火速決定承接。

2011年買入價373萬 持貨15年賺210萬

原業主於2011年以373萬元購入單位，持貨約15年，帳面獲利210萬元，物業期內升值約56%。

深井海韻花園。

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