頂唔順貴租！內地專才棄港島入深井　斥420萬購浪翠園兩房做業主

內地專才持續來港，住屋剛需帶動交投。深井浪翠園一伙兩房單位最新以420萬元成交，呎價約9,251元。而買家為於港島區租屋的內地專才，現正式「升呢」做業主。



晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，上述成交單位為浪翠園一期4座高層B室，實用面積454平方呎，原則為兩房兩廳間隔。該單位最新以420萬元成交，呎價約9,251元。

內地專才見租金升 拍板420萬入市浪翠園

據悉，新買家為國內專才，現於港島區租屋，但見租金不斷攀升，居住環境未及理想，因此該專才決定斥資上車，追求理想居住環境。該專才睇樓後，心儀單位位處高層並擁有海景，加上裝修簡約，於是經議價後購入。

放盤相片可見，單位內籠新凈企理，廳位裝設水晶燈，全屋鋪設雲石地板。

↓↓浪翠園一期4座高層B室↓↓

上手持貨22年 單位升值兩倍

而原業主早於2004年140萬購入，持貨22年沽出，帳面獲利280萬元或2倍離場。

深井浪翠園。（代理提供）

01驗樓 ︰「買樓唔同買棵菜」。若沒有人從旁指導，業主們手執驗樓表，或因毫無經驗而感到迷茫、無從入手，甚至忽略單位的重要缺陷。若希望《香港01》為你驗樓，可簡單寫下自己的「上車」故事，並將個人聯絡方式電郵至：property@hk01.com我們會盡快與你聯絡。