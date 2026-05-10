97高峰入市　長情業主470萬沽深井麗都花園三房戶　終賺4成離場

近月樓市走勢回暖，有持貨接近30年的長情業主沽貨離場，最新以470萬元沽出深井麗都花園一伙三房戶，較1997年樓價高位買入價，帳面升值約136萬元，升幅約41%。



成交呎價不足8600元

晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，成交個案為深井麗都花園4座高層E室，實用面積547平方呎，開則三房兩廳，成交價470萬元，呎價約8,592元。

據悉，新買家為用家，因很多親戚朋友居於深井區，經介紹及實質到區內視察環境後，覺得適合居住，而且成交價在500萬元以內，能夠購買三房單位為市場較罕有 。

1997年回歸前買入價333萬

至於原業主早於1997年回歸前的樓價高峰以333萬元購入單位，至於持貨29年易手，帳面賺136萬元。

↓↓深井麗都花園4座高層E室↓↓

麗都花園。

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