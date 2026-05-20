深井海韻花園三房608萬蝕沽　逾4年帳面輕微貶值15.8萬｜多圖

二手市場轉旺，惟部分業主仍要蝕讓離場。深井海韻花園一伙三房連主人套房單位最新以608萬元沽出，呎價8,928元。原業主於2022年買入單位，至今逾4年帳面輕微蝕讓15.8萬元或貶值約2.5％離場。



晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，是次成交單位為海韻花園3座高層F室，實用面積681平方呎，屬三房連主人套房間隔，向西南望內園景。原業主於四年前購入單位後即作全屋裝修自住，因換樓關係，新近以624萬叫價放盤，最終獲洽購，經議價後以608萬沽出，呎價8,928元。

↓↓海韻花園3座高層F室↓↓

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新買家為換樓客 鍾情內籠裝修

至於，新買家為換樓客，因滿意單位內籠裝修，決定入市。參考網上銀行對該物業的估價，中銀估價為555萬元，即該單位最新成交價較估價高最多約9.5%。

據知，原業主於2022年2月以623.8萬購入，持貨至今逾4年，是次轉手帳面蝕讓15. 8萬元，單位期內貶值約2.5％。

深井海韻花園。

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