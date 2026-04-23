慘遇反價、九龍客轉戰深井　600萬連租約買碧堤半島　享3.3厘回報

樓市氣氛逐漸升溫，買家加快入市決定。深井碧堤半島一伙兩房單位，最新以600萬元成交，呎價約11,450元。據悉，買家原想於東九龍置業，樓價升勢下惟有轉區置業。而原業主長情持貨逾20年，帳賺385萬元，樓價升值約1.8倍。



晉誠地產高級經理李德鴻表示，上述成交單位為深井碧堤半島8座高層F室，實用面積524平方呎，屬兩房間隔，享山景。據悉，原業主一直將物業作收租之用，至今年3月以638萬元連租約放售。該單位最終以600萬元連租約成交，呎價約11,450元。

而據放盤相片可見，單位內籠新凈，景觀開揚。

↓↓深井碧堤半島8座高層F室↓↓

樓價升勢下惟轉區置業 享約3.3厘租金回報

代理透露，新買家於九龍區居住及工作，原本屬意於東九龍置業，但由於樓價不斷攀升，想傾談的盤源又遇業主反價，而偏離買樓預算。因此該買家最後決定轉區至深井，並購入連租約物業，以盡快享受樓價升軌及租金回報。而該單位現租約每月1.65萬元，該買家料享約3.3厘回報。

長情持貨逾20年 樓價升值約1.8倍

資料顯示，原業主與其相關人士於2005年12月以215萬購入，持貨逾20年， 帳面賺385萬元，樓價期內升幅179%。

深井臨海大型屋苑碧堤半島。（資料圖片）

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