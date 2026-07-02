宏安地產、美資KKR放售烏溪沙銀湖．天峰商場 市值10億
撰文：蔡偉南
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地產商沽售非核心物業。由宏安地產（1243）及美國最大的投資公司之一Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. 「KKR」，共同持有港鐵烏溪沙站外的銀湖天峰商場，連同車位等，按現狀連同現有租約出售，市場估值約為10億元。
仲量聯行表示，銀湖．天峰商場總樓面約52,293平方呎，涵蓋地下及一樓，並設有20個商業車位，屬區內主要的民生商場，以市值10億元計，即呎價約1.91萬元。
目前商場出租率達100%，仲量聯行香港資本市場部主管陳國章表示，租戶組合以民生必需品及高頻消費為主，包括超市、連鎖餐飲、街市、生活服務及知名國際幼稚園等等。
2019年買入價6.53億
資料顯示，宏安地產2019年以6.53億元購入上述物業，當時年度租金收入約2,140萬元，購入時的租金回報約3.3厘。若以現時市值約10億元售出，即宏安帳面獲利約3.47億元或53%。
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