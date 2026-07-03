日本玩具車Tomica生產商租國際交易中心　呎租16元重返16年前水平

九龍灣商廈租金續於低位徘徊。區內甲級商廈國際交易中心一個面積約8,270平方呎的單位，獲日本玩具車品牌Tomica生產商多美有限公司（TOMY） 以每月約13.11萬元承租，折合呎租僅約16元，租金水平重返16年前。



市場消息指，成交單位為九龍灣宏照道33號國際交易中心31樓01A、01B、02及12B室，面積約8,270平方呎，獲TOMY以月租約13.11萬元承租，租期3年（今年5月至2029年5月），呎租約16元，創該廈近16年新低。

翻查資料，Nike曾於2010年租用該廈29至31樓共約8.2萬平方呎作總部，當時月租約115.31萬元，呎租約14元。最新呎租16元，已重返約16年前水平。

TOMICA 生產商原為星光行業主 2021年售出寫字樓

據資料顯示 , TOMY原於尖沙咀星光行12樓持有自用寫字樓物業，享海景，2021年以約1.44億元沽出，面積約9,621平方呎，呎價約1.5萬元。出售物業後，公司寫字樓已遷至九龍灣企業廣場1座。

今凌晨，牛頭角宏照道33號國際交易中心商場外，四名35歲至48歲男子與五名男女，於上址因碰撞問題爭執。（梁銘康攝）

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