呼吸PLAN出事｜九肚山澐灃複式銀主盤4350萬　樓價大幅蒸發44%

銀主盤存量雖已高位回落，惟銀主出貨意慾依然強勁。沙田九肚山澐灃一個複式銀主盤新近以4,350萬元沽出，原業主2019年以7,800萬元購入，相隔約7年，帳面大幅蒸發3,450萬元，物業期內貶值44%。



市場消息透露，成交單位為澐灃2座高層複式B室，實用面積2,172平方呎，屬4房間隔，連約791平方呎天台及409平方呎平台。單位原叫價5,000萬元 , 惟最終減價至4,350萬沽出, 呎價約2萬元。

沙田九肚山澐灃。

「呼吸PLAN」或為蝕讓根源

據了解，原業主於2019年選用發展商提供的「呼吸PLAN」，透過財務公司借貸入市。「呼吸Plan」標榜「先甜後苦」，初期設有低息蜜月期，息率約為「P-2厘」或「P-3厘」，供款相當輕鬆。惟蜜月期過後，息率即急升至P息甚至「P+1厘」、「P+2厘」水平，一旦銀行加P息，供款便會大幅跳升。

銀主盤存量連續5個月低於400個關口

雖然銀主盤存量從高峰期回落，但最新報385個，已連續5個月低於400個關口，惟銀主沽貨意慾仍然強勁。

澐灃由永泰及萬泰合作發展 全盤提供158伙

九肚山為新界東傳統豪宅區，以低密度洋房及私人住宅為主。澐灃由永泰(0369)及萬泰合作發展，全盤提供158伙 , 澐灃的實用面積為544至4,592平方呎 , 其中有68間洋房。

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