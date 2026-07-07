睇樓半年睇勻荃灣葵涌！上車客419萬買豐寓開放式　上手9年輸一成

二手市場續以蝕讓成交為主。葵涌豐寓有開放式單位新近以419萬元沽出，上手業主收租9年，最終單位貶值逾一成。至於，新買家為上車客，在半年前由荃灣睇樓至葵涌，最終睇中樓齡較新的豐寓，即入市自用。



中原地產高級資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為葵涌豐寓高層B室，實用面積248平方呎，屬開放式間隔，單位用作投資收租用，終以419萬元沽出，呎價16,895元。

↓↓豐寓高層B室↓↓

新買家為上車客 半年前由荃灣睇樓至葵涌

至於新買家為上車客，因偏好樓齡新的細價樓，對單位面積大小並不在意，半年前由荃灣睇樓至葵涌，最終睇中在2018年底入伙的葵芳豐寓，由於單位有租客居住，因願意配合業主得以參觀，業主直接開出底價420萬元，買家深知議幅有限，最終僅議價1萬元買入自住。

9年貶值逾一成

據悉，原業主於2017年以471.5萬元一手購入收租，持貨至今9年，是次轉手帳面蝕讓52.5萬元，單位期內貶值11%，如計及租金收入，料可抵銷部分蝕幅。

葵涌豐寓。（代理提供）

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