女內地生租University Hill兩房　預繳一年租金21.6萬、回報2.7厘

暑假繼續，租賃市場持續熱鬧，不少內地生積極尋找房源。大埔白石角University Hill兩房，近日以月租1.8萬元租出，並以一年約21.6萬租金形式繳付全數租金，業主享租金回報僅2.7厘。



中原地產分行經理霍栢雄表示，該單位為1座高層A9室，實用面積約403平方呎，屬兩房間隔。業主最初開價1.95萬元，經議價後以1.8萬元租出，平均呎租為44.7元。

新租客為女內地生 租金回報2.7厘

霍栢雄指，新租客為女內地生，見屋苑環境舒適，價錢亦比較合理，並決定先繳付一年約21.6萬租金形式租入單位自住，以方便上學。

據了解，業主於2023年以815萬元買入單位，是次租出單位可獲2.7厘租金回報。