教大內地生租大埔嵐山兩房 預繳一年租金18.8萬 業主回報呢個數
撰文：李健民
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踏入暑假旺季，不少內地生積極於本港市場尋找租盤。大埔嵐山兩房間隔單位，最近獲1.57萬元租出。新租客為兩名內地女學生，一炮過預繳一年租金約18.8萬元，料業主租金回報4.2厘。
中原地產資深分區營業經理趙愛蓮表示，最新錄得的單位為1座底層E室，實用面積約504平方呎，屬兩房間隔。業主最初開價1.65萬元，單位經議價後業主減價800元，終以1.57萬元租出，呎租約31.2元。
一炮過繳18.8萬租金
趙愛蓮表示，新租客為兩名內地女學生，於新學年入讀教育大學，見屋苑環境舒適，且租金合理，間隔亦實用，便立即預先繳付一年租金，約18.8萬元租入單位自住，以方便上學。
據了解，業主於2014年以445萬元買入該單位，是次租金回報為4.2厘。
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