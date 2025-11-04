麥當勞賣舖首宗成交　元朗大馬路萬呎巨舖7738萬沽　38年漲7.3倍

麥當勞集團在今年7月份大規模放售旗下舖位資產，首階段推出的8項商舖，最新錄得首宗沽貨個案，成交個案為元朗青山公路元朗段（俗稱元朗大馬路）元朗貿易中心地舖連一樓、二樓，以7,738.8萬元沽出，較1987年買入價帳面升值約6,807萬元或7.3倍。



上述成交舖位為元朗青山公路99至109號元朗段（俗稱大馬路）元朗貿易中心地下5號舖連一樓、二樓，面積9,695平方呎，位處單邊，在10月中旬以7,738.8萬元沽出，成交呎價約7,982元。

麥當勞早於1987年11月透過MCDONALD'S RESTAURANTS(HONG KONG) LIMITED的名義，以約932萬元買入上述舖位作自用舖，其後在2016年12月內部轉讓至MCD REAL PROPERTIES LIMITED。

1987年買入價約932萬 2016年簽下20年「超長租約」

其後再於同日，由MCDONALD'S RESTAURANTS(HONG KONG) LIMITED作為租戶簽下長達20年的罕見「超長租約」，租約期由2016年12月12日至2036年12月12日。市傳該舖位月租約46.1萬元。

以最新成交價7,738.8萬元計算，較1987年買入價約932萬元，帳面升值約6,807萬元或7.3倍。

新買家為Q-Pets創辦人葉沃達

至於舖位新買家為ACC INVESTMENT LIMITED，其公司董事包括葉沃達（ALEXANDER），為ADP創辦人之一，該集團持有Q-Pets和紅蘿蔔兩大寵物用品連鎖店，惟該集團去年已被捷成集團收購。

今年7月份，總部設於美國的麥當勞企業委任仲量聯行，以公開招標放售8項位於黃金地段、附帶麥當勞長期租約的零售物業。該批物業的總市值約為12億元，當時已表明買家可選擇競投整批物業或任何一項物業，其後於9月16日截標。當時美國麥當勞企業已強調麥當勞餐廳將在這些物業繼續營運。

市傳麥當勞集團「一件不留」分階段沽舖

據了解，麥當勞在港持有約23項商舖，而集團打算首階段先推出8項商舖標售，將視乎反應明年再推出餘下商舖。另有消息稱，有指麥當勞集團打算「一件不留」，將分階段出售所有商舖。

銅鑼灣怡和街46至54號地下至2樓。

麥當勞總公司早前回覆「定時審視、優化房地產組合」

麥當勞總公司在7月份回覆《香港01》，位於芝加哥的麥當勞總公司定時審視其持有的物業，並不斷優化其房地產組合。總公司將會出售數個位於香港的物業，而相關物業的餐廳營運將不會受到影響。麥當勞總公司指，將繼續致力發展香港市場。適逢香港麥當勞今年成立50周年，麥當勞總公司將攜手與香港麥當勞透過一系列的活動共同慶祝，並期待香港這個重要的市場繼續成長、保持創新和領導地位。

首階段8間舖出租率100%

據了解，麥當勞集團早於今年初，已與多間代理行接觸，部署放售旗下商舖物業。物業組合涵蓋八間麥當勞餐廳，分別位於尖沙咀、銅鑼灣、旺角、堅尼地城、大角咀、元朗、荃灣及慈雲山等高人流地區，市場建築面積介乎約6,800至19,000平方呎。

物業組合整體出租率達100%，將以連租約形式出售。除部分物業由麥當勞獨家承租外，亦有舖位同時引入其他零售租戶，例如7-Eleven和藥房等，租金收入多元化。

星光地巨舖市值4.6億 6年前曾獲鄧成波家族9億洽購

麥當勞集團放售舖位最矚目為位於核心區黃金地段的尖沙咀星光地下及地庫，面積約1.5萬平方呎，目前市值約4.6億元。其次銅鑼灣怡和街46至54號地下至2樓逾8,200平方呎的舖位。

值得留意，該星光行舖位在2019年曾推出招標，當時市場估值約10億元，曾一度市傳獲鄧成波家族以9億元洽購，不過最終未有落實買賣。

其餘舖位亦包括民生區荃灣街市街一個逾1.22萬平方呎的舖位。

2020至2021年三度沽舖 包括鰂魚涌、深水埗、屯門舖

事實上，麥當勞集團近年亦有出售旗下舖位物業，如在2020至2021年一年內沽出3個舖位，包括以2021年6月份以2.6億元沽出鰂魚涌栢蕙苑高層地下2號舖位，成交價較三十二年前買入整個舖位物業作價1.5億元計，帳面大賺1.1億元；而在2021年8月份則以2,268.3萬元沽出深水埗福華街177A至177C地下G舖成交價已較三十四年前的購入價高出逾六成。

至於在2020年10月份，麥當勞集團以4,100萬元賣出屯門鄉事會路129至153號康麗花園地下14B舖。

麥當勞集團早於1975年香港開設首店，目前開設合共約256間分店，涉及逾15,000名員工。

