將軍澳海茵莊園「西餅客」467萬蝕沽一房　不足兩年輸近一球

二手市場轉旺，惟市場仍錄不少蝕讓個案，當中不乏近年大手入市的「西餅客」。將軍澳海茵莊園一伙高層一房467萬蝕沽，持貨不足兩年轉手輸約97萬元。市場消息指，該名「西餅客」在2025年放售17伙，至今暫賣出兩伙，帳面累蝕約190萬元。



海茵莊園高層一房467萬蝕沽

市場消息指，是次成交為將軍澳海茵莊園2座高層C12室，實用面積298平方呎，屬一房間隔，新近以467萬元沽出，呎價15,671元。

據知，原業主在2024年10月以564.1萬元一手購入，持貨至今不足兩年，是次轉手帳面蝕讓97.1萬元，單位期內貶值17.2%。

將軍澳海茵莊園。

去年放售17伙 累輸兩伙共190萬

翻查資料指，上述業主屬「西餅客」，在2024年去年連掃25伙一房單位收租，當時涉資1.3億元，及後在2025年放售其中17伙單位，該批單位合共叫價8,005萬元，分別叫價445萬及500萬元。

最終在去年底以近450.1萬元沽出一伙，轉手帳面蝕讓93.14萬元，如連同今次沽出單位計，該名「西餅客」暫累輸兩伙海茵莊園，帳面共輸約190萬元。