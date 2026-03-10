將軍澳海茵莊園「西餅客」467萬蝕沽一房 不足兩年輸近一球
撰文：黃祐樺
出版：更新：
二手市場轉旺，惟市場仍錄不少蝕讓個案，當中不乏近年大手入市的「西餅客」。將軍澳海茵莊園一伙高層一房467萬蝕沽，持貨不足兩年轉手輸約97萬元。市場消息指，該名「西餅客」在2025年放售17伙，至今暫賣出兩伙，帳面累蝕約190萬元。
海茵莊園高層一房467萬蝕沽
市場消息指，是次成交為將軍澳海茵莊園2座高層C12室，實用面積298平方呎，屬一房間隔，新近以467萬元沽出，呎價15,671元。
據知，原業主在2024年10月以564.1萬元一手購入，持貨至今不足兩年，是次轉手帳面蝕讓97.1萬元，單位期內貶值17.2%。
去年放售17伙 累輸兩伙共190萬
翻查資料指，上述業主屬「西餅客」，在2024年去年連掃25伙一房單位收租，當時涉資1.3億元，及後在2025年放售其中17伙單位，該批單位合共叫價8,005萬元，分別叫價445萬及500萬元。
最終在去年底以近450.1萬元沽出一伙，轉手帳面蝕讓93.14萬元，如連同今次沽出單位計，該名「西餅客」暫累輸兩伙海茵莊園，帳面共輸約190萬元。
半年前1.3億掃25伙海茵莊園 今放賣17伙叫價8005萬 半年帳輸14%港鐵錦上路站第二期明起招收意向書 下周一截止新世界瑧玥暫收近1000票、超額14倍 35組大手客擬購入全層永泰粉錦公路雲向擬明上載首張銷售安排、周末推售 暫收逾1400票