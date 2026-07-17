內地生預繳23.5萬租University Hill兩房　呎租48.3元創同類新高

臨近新學年 ，不少內地生繼續積極租樓。大埔白石角University Hill一個兩房單位，新近獲內地男學生以每月1.96萬元承租，實用呎租約48.3元，呎租水平創同類單位新高，並以預繳一年租金約23.5萬元。



中原地產白石角高級分區營業經理徐家倫表示，成交單位為University Hill 5A座中層B8室，實用面積406平方呎，屬兩房間隔，單位意向月租約19,800元，議價後以19,600元租出，平均實用呎租約48.3元，屬同類單位新高。

大埔白石角University Hill。

內地中大生預繳一年租 涉資23.5萬

據了解，新租客為內地男學生，新學年將於中文大學升學，見屋苑環境舒適，價錢合理，即以先付一年租金形式租入單位自用，方便上學。

原業主2023年買入價718萬 回報3.3厘

原業主於2023年以718萬元購入單位，以現時月租1.96萬元計算，租金回報約3.3厘。

港鐵白石角站選址落實 利好區內樓市

徐家倫指，大埔白石角港鐵站選址落實，將靠近住宅區及科學園，為區內住宅物業市場注入利好因素，前景看高一線，推高區內樓價及租金。

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