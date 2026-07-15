盛滙李根興再蝕讓！1910萬沽天后電氣道地舖　持貨四年蝕近1200萬

舖位市場繼續下沉，盛匯商舖基金創辦人李根興再錄蝕讓。天后電氣道海城洋樓一個地舖，剛以1,910萬元易手。原業主李根興於四年前以3,100萬元買入，帳面勁蝕1,190萬元，物業期內貶值約38.4%。



市場消息指，該舖位為電氣道141至155號海城洋樓地下A號舖，建築面積約1,700平方呎，以1,910萬元成交，呎價約1.1萬元。舖位現由工程公司以每月約9萬元租用，新買家可享租金回報約5.7厘。

李根興多次減價終沽貨 較高峰期叫價低近六成

據了解, 李根興於2022年以3,100萬元購入該舖位，兩年前初以4,400萬放售 , 其後多次減價放售。數月前仍以2,400萬元蝕讓價放盤，最終再減至1,910萬元沽出。4年間帳面虧損1,190萬元，跌幅約38.4%。

盛匯近期連環蝕讓 基金續沽貨套現

翻查資料，盛匯商舖基金近期連環蝕讓舖位。如基金早前亦蝕沽銅鑼灣波斯富街舖位，持貨三年半勁蝕2,000萬元離場。

盛匯上半年沽7舖 套現1.15億

盛匯商舖基金近期積極減磅，並於7月初時表示，今年上半年已成功出售7個商舖物業，合共套現1.15億元。基金早前面對約3億元的贖回要求，目前已處理約90%，尚餘約3,000萬元待處理。基金淨負債比率已降至5.96%的歷史低位。

盛匯商舖基金創辦人李根興。（羅國輝攝）

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