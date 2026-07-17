馬鞍山「蝕讓之城」血流成河！星漣海四房1550萬沽 9年價瀉22%
撰文：李煥好
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樓價見底回升，惟部分長持貨期業主仍蝕錢離場。馬鞍山星漣海一伙四房單位，最新減價100萬元至1,550萬元沽出，呎價12,684元。原業主持貨9年，仍慘蝕447萬元或22%。屋苑年內二手成交全見紅，最甘一宗帳蝕約37%。
世紀21助理區域營業董事黎健峯表示，上述成交單位為星漣海3B座低層H室，實用面積1,222平方呎，屬四房兩廳間隔，座向西北望海景。據悉，業主原叫價為1,650萬元，最終減價100萬元或6.1%至1,550萬元，呎價12,684元。
業主損手447萬離場、貶值22%
資料顯示，原業主於2017年8月以1,997萬元一手購入單位，持貨至今9年轉手，帳面蝕讓447萬元，單位期內貶值22.3%。
屋苑年內最多蝕37%
若計入上述成交，屋苑年初至今最少錄得9宗二手成交，當中全數為蝕讓個案，蝕幅介乎約6%至37%。當中最大蝕幅個案涉及屋苑2A座低層D室，實用面積1,154平方呎，採四房間隔，於今年4月以1,168萬元沽出，上手帳蝕37%沽貨離場。
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