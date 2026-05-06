元朗街坊「轉租為買」　1080萬買朗城滙三房套　5年半帳蝕逾兩球

二手市場轉旺，惟市場仍有不少蝕讓盤。當中元朗朗城滙一伙三房套連士多房新近以1,080萬元沽出，雖然造價較網上銀行估價賣貴最多9%，惟單位近5年半帳面仍貶值約逾兩球離場。



朗城滙三房套連士多房1080萬沽

美聯物業分行助理區域經理張國成表示，是次成交為元朗朗城滙2座26樓B室，實用面積約747平方呎，屬三房套連士多房間隔，望開揚景觀，新近以1,080萬元沽出，呎價14,458元。

至於，新買家為區內租客，因認為租金上升，供樓較租樓化算，不過由單位仍有租客居住，在沒有睇樓情況議價20萬元入市。

元朗朗城滙。

高估價最多9% 近5年半輸近兩成

另據網上銀行估價資料，上述單位恒生銀行估價為1,064萬元，而中銀估價則為991萬元。即最新成交價較估價高最多9%。

據知，原業主於2020年12月以約1,316.66萬元購入上述物業，持貨至今近5年半，是次轉手帳面蝕讓約236.66萬元，單位期內輸18%。不過由於單位曾用作收租，料租金可抵銷部分蝕幅。

元朗朗城滙。

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