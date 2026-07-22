鍾情居住環境、配套！中大生僅睇樓一次　即繳年租16.8萬租海日灣

白石角一帶屋苑鄰近中文大學，向來深受學生租客歡迎。海日灣II一伙開放式戶新近獲學生租客以年繳方式共16.8萬元承租，平均月租1.4萬元，業主租金回報3.7厘。



美聯物業分行高級分區營業經理丘仲文表示，是次成交單位為海日灣II13座高層B室，實用面積約251平方呎，屬開放式間隔，座向東南，享內園景觀，新近以1.4萬元租出，呎租55.8元。

中大學生僅睇樓一次即承租

至於，新租客為中文大學學生，因鍾情屋苑居住環境及配套，加上位置方便上學，僅睇樓一次，決定以年繳一年租金方式共16.8萬元承租。

據知，原業主於2019年5月以約455.4萬元購入單位，以現時月租1.4萬元計，租金回報約3.7厘。

白石角海日灣。

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