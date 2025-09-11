施羅德基金指紅磡海名軒3層商業樓面　相關貸款獲延期

商業地產市道持續走下坡，日前《彭博》引述知情人士透露，施羅德﹙Schroders﹚旗下地產投資部門涉及一筆紅磡海名軒三層商業樓面貸款，未能在原定到期日償還。貸款方交通銀行(香港)正在評估處理這筆貸款的各種方案，包括可能要求立即還款及強制執行。



不過施羅德發言人回覆《香港01》表示，貸款並未違約，並且已獲延期。目前正與交通銀行保持密切聯繫，並未知悉有任何潛在接管情況。該發言人又補充，由於資產管理部門的努力下，該物業全部3層（約7.38萬方呎）商業樓面現時已達成租約。



翻查資料，上述物業涉及紅磡環海街11號海名軒3樓全層以及5樓及6樓全層，該批物業在2024年3月份曾一度由仲量聯行推出拍賣，超拍價分別為1.63億及4.87億元。不過在拍賣前一日，業主決定取消拍賣，改以私人協約方式出售。

2018年4月買入價11.6億

上述物業原由泓富產業（0808）持有，惟在2017年1月份以8.86億元賣予資深投資者林子峰。及後在2018年4月份，林子峰以11.6億元轉售予鵬里資產管理。及後鵬里資產管理被施羅德基金收購。

尖沙咀THE NATE共居物業2.72億沽 大蝕一半

事實上，施羅德﹙Schroders﹚近月不時有大動作，如該基金於2016年以5.3億元買入的尖沙咀THE NATE全幢共居式物業，在2024年兩度求售物業，不過一直無人問津。不過該幢物業早前淪為銀主盤，最終在2025年8月份以約2.72億元沽出，較9年前買入價帳面貶值約2.58億元或約49%。

尖沙咀THE NATE

北角和富商場違約 銀行考慮任命接管人

此外，該基金所持有的北角和富（WORFU）商場，因出現違約，債權銀行正考慮為該項目任命接管人，意味商場將淪為銀主盤。資料顯示，商場業主由施羅德資本和Chelsfield亞洲基金財團支持、合資組成的一家公司持有，據悉商場被用作約15億元（1.9億美元）貸款的的抵押品，不過該公司今年較早時間出現貸款違約。